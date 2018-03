FUMO DA UN NEGOZIO, PAURA A MONTESILVANO

PESCARA. Momenti di paura, ieri sera, a causa del fumo che si e' propagato in un negozio di forniture per parrucchieri nella centralissima Corso Umberto, a Montesilvano. L'episodio e' avvenuto alle 23. Il fumo e' stato provocato dalla reazione chimica di alcuni prodotti per capelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montesilvano e di Pescara. A dare l'allarme e' stata una donna che vive all'interno dello stabile che ospita il negozio. Per i residenti nessuna conseguenza, ma tanto spavento. Non si registrano danni alla struttura.