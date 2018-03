STAMPA: MIELI E CHIODI, TRA INFORMAZIONE E POTERE

CRONACA. L’AQUILA. "Stampa e potere, l'informazione e la crisi italiana". Questo il titolo del convegno che vedrà come relatore uno dei più noti giornalisti italiani, Paolo Mieli, presidente della RCS libri, insieme al Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, venerdì 19 luglio, alle 18 , alla Fortezza di Civitella del Tronto. In una location affascinante ed esclusiva, per capire il tormentato rapporto tra informazione e poteri costituiti, Mieli ne ripercorrerà la storia dal '600 ad oggi. In Italia e nel mondo. A fare da cornice la Fortezza di Civitella del Tronto, suggestiva e panoramica, uno dei Borghi più Belli d'Italia, tra i luoghi più interessanti della regione per la bellezza architettonica racchiusa all'interno delle antiche mura in un paesaggio che abbraccia insieme il Gran Sasso e il Mar Adriatico. Oggi questa imponente fortezza con annesso il museo storico, costituisce una forte attrazione turistica.