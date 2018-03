MUORE FINENDO CON TRATTORE IN CANALE DEL FUCINO

AVEZZANO. n imprenditore marsicano è morto finendo con il suo trattore in un canale del Fucino, a Pescina (L'Aquila), mentre caricava dell'acqua per irrigare. La vittima è Carlo Ranalli, 58 anni, titolare di un distributore di benzina e di autolavaggio. Dai primi accertamenti il trattore si è ribaltato cadendo in acqua non si sa ancora se per un guasto.