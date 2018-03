MEETING ‘AMICI FRA I POPOLI’ A RIMINI, TRENI SPECIALI DALL’ABRUZZO

TRASPORTI. ABRUZZO. Anche quest'anno, la Ferrovia Adriatico Sangritana organizza treni speciali per Rimini dal 18 al 23 agosto prossimi per la XXXIV edizione del "Meeting dell'amicizia fra i popoli".

I collegamenti saranno giornalieri: partenza da Termoli alle ore 07.35, arrivo a Rimini fiera, previsto per le ore 10.59, in tempo utile per partecipare alla Santa Messa, presieduta da S. Ecc. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini, nella giornata inaugurale. I treni fermano alle stazioni di: Vasto-San Salvo, Fossacesia-Torino di Sangro; San Vito-Lanciano; Ortona, Pescara, Giulianova, Ancona, Rimini e Rimini Fiera.

In meno di tre ore e mezza, quindi, i treni Sangritana raggiungono Rimini, partendo da Termoli.

Da quest'anno è possibile scegliere e prenotare i posti anche on line. Attraverso il sito della Sangritana si acquistano biglietti con carta di credito. Diversamente le agenzie viaggi&vacanze della FAS di L'Aquila e Lanciano, nonché altre agenzie convenzionate, sono a disposizione degli interessati.