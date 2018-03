PESCARA, INCUBATORE D’IMPRESA PER START UP

CRONACA. PESCARA. Nasce a Pescara il primo ‘Incubatore d’impresa’ per le aziende di nuova nascita che operano nel web e in fase di start up: il progetto, che sarà pienamente operativo a partire da settembre, sarà realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società Digital Borgo. Due le sedi operative, la prima all’interno dell’Aurum, su uno spazio di 200 metri quadrati; il secondo in via Ilaria Alpi, sempre in uno spazio del Comune, 207 metri quadrati, in cui non solo sarà possibile usufruire gratuitamente di un servizio di consulenza, ma sarà anche possibile utilizzare quote di tali spazi in co-working per mettere insieme ciascuno le proprie competenze e imparare ad avviare e a gestire la propria impresa.