RISERVA DANNUNZIANA, ARRIVANO GLI AGENTI A CAVALLO

CRONACA. PESCARA. Sarà l’Associazione Giacche Verdi Onlus a occuparsi della vigilanza a cavallo all’interno della Riserva naturale dannunziana: ogni fine settimana, sino al prossimo 29 settembre, due agenti del Corpo pattuglieranno palmo palmo l’area verde per verificare il corretto comportamento dei fruitori della Riserva, dunque l’assenza di atti vandalici, il rispetto del patrimonio e del verde. E’ stato lo stesso sindaco Albore Mascia, indossando la divisa dell’Associazione, a inaugurare il servizio percorrendo il parco a cavallo per illustrare le modalità di svolgimento dell’attività.

L’Associazione sarà operativa, per ora, per 25 giorni effettivi di servizio che si svolgerà tutti i fine settimana, ossia il sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20, e la domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, dunque negli orari di maggior frequentazione del parco da parte degli utenti.