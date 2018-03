LE CONTRADE DEL PIACERE A MIGLIANICO DAL 01 al 04 Agosto

L’Associazione Turistica PRO LOCO di Miglianico ripropone per l’estate 2013 l’evento gastronomico denominato “LE CONTRADE DEL PIACERE”, manifestazione di promozione dei prodotti a km zero, tipici del territorio miglianichese.



Quest’anno avrà luogo nei giorni dal 1 agosto al 04 agosto dalle 20.00, serate in cui tutta la piazza principale di Miglianico sarà illuminata e resa tipica dalle casette in legno, usate dai soci pro loco delle contrade per far degustare oltre 50 specialità abruzzesi, serviti con i vini della Cantina di Miglianico.