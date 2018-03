TABACCAIO RAPINATO MENTRE VA IN BANCA, BOTTINO 9MILA EURO

PESCARA. Un tabaccaio di Pescara è stato rapinato stamani da due giovani che, a bordo di uno scooter, lo hanno fermato mentre stava andando in banca per effettuare un versamento e gli hanno rubato il borsello. Il bottino ammonta a novemila euro. Attorno alle 10.30, il commerciante, in sella alla sua moto, stava percorrendo via Gizio per raggiungere l'istituto di credito, quando è stato avvicinato dai due malviventi che lo hanno bloccato spingendolo verso un muro e gli hanno rubato il marsupio, per poi darsi alla fuga. Sull'episodio indagano gli uomini della squadra Volanti della Questura di Pescara.