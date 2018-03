SCUFFIA BARCA A VELA: SALVATI DUE RAGAZZI

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Due ragazzi a bordo di una piccola imbarcazione a vela sono stati tratti in salvo dopo essere finiti in mare a circa 400 metri dalla costa e con il serio rischio di finire sulla scogliera: l'intervento è stato eseguito ieri pomeriggio da tre bagnini della 'Omnia Turismo' nel tratto di spiaggia compreso tra Lido Azzurra e La Bussola, in coordinamento diretto con l'Ufficio Locamare di Roseto del Comandante Perruni; i soccorritori sono anche riusciti a mettere in sicurezza la barca.