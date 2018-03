TESTA SI INSEDIA AL COMITATO DELLE REGIONI A BRUXELLES

POLITICA. PESCARA. Il presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa si è insediato nei giorni scorsi, a Bruxelles, nel Comitato delle regioni presso il Consiglio dell'Unione europea. Un incarico, questo, ricevuto in sostituzione di Giuseppe Castiglione, già presidente dell'Upi e ora sottosegretario del governo Letta. Volando a Bruxelles ha partecipato ad una serie di appuntamenti che gli hanno consentito di entrare a contatto con i rappresentanti dei 28 Paesi dell'Unione europea. Proprio in concomitanza con l'insediamento di Testa è stato decretato l'ingresso della Croazia per cui il Comitato delle regioni si è occupato anche di questo. Tra gli incontri seguiti quelli con i rappresentanti del Ppe nel Comitato delle regioni in vista delle elezioni europee del 2014. Testa, che è componente in quella sede di due commissioni, ha inoltre incontrato Fabiano De Leonardis, referente della Regione Abruzzo nella sede di Bruxelles. «Un primo contatto emozionante e stimolante con una esperienza che intendo far fruttare anche a beneficio di Pescara e dell'Abruzzo» - commenta Testa.