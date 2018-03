INCIDENTI MONTAGNA: ESCURSIONISTI SOCCORSI SU GRAN SASSO

PESCARA. Due escursionisti romani in difficoltà sono stati soccorsi sul Gran Sasso mentre percorrevano la 'direttissima' che sale alla vetta occidentale del Corno Grande. A.A. 46 anni e A.D. 34 anni, entrambi di Roma, non riuscivano a proseguire perché avevano sbagliato itinerario. Stanno bene. Vento, pioggia e neve in quota hanno reso impossibile l'intervento dell'elicottero del '118' dalla base di Preturo (L'Aquila). Da Campo Imperatore è quindi partita la squadra del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che nelle domeniche estive garantisce il presidio con tecnici e medico. I soccorritori li hanno raggiunti a oltre 2.700 metri di quota e li ha fatti scendere con delle manovre di corda lungo la "direttissima", per poi accompagnarli fino a Campo Imperatore.