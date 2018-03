MONTESILVANO, MORTO DON LUIGI CREMASCO

CRONACA. MONTESILVANO. È morto ieri, in tarda serata, don Luigi Cremasco, sacerdote dell’arcidiocesi di Pescara-Penne. Don Luigi, nato a S. Zenone degli Ezzellini (Tv) il 22 settembre del 1919, era arrivato nella chiesa locale negli anni ’60, successivamente alla formazione e all’esperienza a Venezia in una congregazione fondata dal cardinal Urbani. Dopo il servizio a Conaprato e Baricelle di Penne, fu nominato parroco di Rosciano nel 1971, comunità guidata fino al 1999.

Anziano, ma arzillo come un giovane, ha continuato la sua opera ministeriale nella parrocchia della B.V.M. Madre della Chiesa in Montesilvano, prima come vicario parrocchiale e poi come confessore e guida d’anime. In questa stessa chiesa, in via Sele 5, verranno celebrati i funerali, domani, domenica 7 luglio, alle 11.