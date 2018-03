PREFETTO PESCARA REVOCA LICENZA A ISTITUTO DI VIGILANZA

PESCARA. Il prefetto di Pescara Vincenzo D'Antuono ha revocato la licenza a un istituto di vigilanza di Loreto Aprutino.

Secondo quanto si apprende, l’istituto (del quale non viene fornito il nominativo) e' stato sottoposto a un controllo amministrativo nel mese di dicembre da parte dei carabinieri del posto con il riscontro di una serie di irregolarita'. Le violazioni emerse, riscontrate dai militari dell'Arma della compagnia di Montesilvano (coordinati dal capitano Enzo Marinelli) riguarderebbero diversi aspetti e cioe' omesse comunicazioni, impiego di guardie giurate in modo non conforme al Testo unico, utilizzo di personale che non aveva ancora prestato giuramento o in mancanza del decreto prefettizio o addirittura di personale non munito di porto d'armi o non regolarmente assunto.

Inoltre sarebbero stati stipulati contratti per servizi che non potevano essere garantiti e sarebbe emersa l'inidoneità della sala radio. Da qui la decisione del prefetto di revocare la licenza.