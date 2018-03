BANCHETTO RINASCIMENTALE A SULMONA, LE VECCHIE RICETTE DI UN TEMPO

SULMONA. Sulmona rivive i fasti del Rinascimento con il Banchetto del Barone Tabassi.

L’ appuntamento torna nel cortile di palazzo dell’Annunziata sabato 6 Luglio dalle ore 20.30, organizzato dall’Associazione Culturale Sestiere Porta Bonomini. Un ricco e ricercato menù, con pietanze cucinate secondo antiche ricette rinascimentali, l’allestimento scenografico e personaggi in costume d’epoca immergeranno i commensali in un’atmosfera suggestiva, allietata da spettacoli con intrattenimenti teatrali, musiche e canti originali eseguiti dal vivo, danze antiche ed esibizioni di giocolieri e falconieri.

Ad accogliere gli ospiti saranno squilli di chiarine e rulli di tamburi. Lo splendido cortile sarà arredato con mobilia e suppellettili, come panche, candelabri e raffinato tovagliato, atti a riproporre il clima di festa vissuta in una famiglia nobile. Sette saranno le portate previste. Sarà possibile degustare, tra queste, anche ravioli ripieni di pollo alle spezie in salsa di zucchine e zafferano, zuppa di ceci con zenzero e crostini, quaglie arrosto e bocconcini di cinghiale, il tutto innaffiato da vino di Ippocrasso.