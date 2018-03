IL MONDO DEL TRIATHLON OFF ROAD A SCANNO DAL 19 AL 21 LUGLIO 2013

SCANNO. Nato nel 1996 sulla spiaggia di Maui (Hawaii), XTERRA è oggi presente con più di cento eventi in tutto il globo, un pubblico di 4,5 milioni di persone e circa 45 mila partecipanti provenienti da oltre 65 Paesi. Quest’anno il festival internazionale del triathlon off road approda per la prima volta nella regione più verde d’Europa e nel caratteristico centro di Scanno (L’Aquila).L’appuntamento è in programma per il weekend del 19-21 luglio e si compone di tre frazioni: 1,5 km da coprire a nuoto, 31,5 km in mountain bike e una prova podistica “trail” (su sterrato) per 10,4 km. Tutti i percorsi di gara sono pianificati da Nicolas “Nic” Lebrun, francese simbolo di questa disciplina.Nel mondo XTERRA atleti professionisti e amatori, uniti in una grande community, competono per la voglia di promuovere un sano e attivo stile di vita all’aria aperta, senza limiti di età. L’obiettivo comune è viaggiare, esplorare, conoscere nuove persone e rimanere attivi con l’esercizio fisico seguendo il motto “Live more”.L’edizione italiana del 19-21 luglio qualifica gli atleti nel circuito del campionato europeo e assegna quindici partecipazioni per la finale del campionato del mondo. L’evento si svolge, come di consueto, nelle isole Hawaii ed è in calendario per il prossimo 27 ottobre.