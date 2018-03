TRAGHETTO TREMITI, PREZZO PROMOZIONALE PER RESIDENTI A SAN SALVO

TRASPORTI. SAN SALVO. Verrà esteso anche ai residenti di San Salvo il prezzo promozionale per l’utilizzo della motonave Picasso per imbarcarsi per le Isole Tremiti dal porto di Vasto. L’iniziativa, già attiva da oggi per i residenti di Vasto, sarà disponibile per il solo mese di luglio al prezzo di 29,00 euro per andata e ritorno dalla Diomedee. Il vicesindaco di Vasto e assessore al Turismo, Vincenzo Sputore, raccogliendo l’istanza del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha contattato la compagnia di Navigazione Libera del Golfo e il suo amministratore Nello Aponte ottenendo l’estensione della tariffa vantaggiosa rispetto alla tariffa di 40 euro e 50 centesimi.