PIER CARMINE TILLI AL TIMONE DI COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA ABRUZZO

ABRUZZO. E’ Pier Carmine Tilli il nuovo delegato regionale di Coldiretti Giovani impresa Abruzzo, eletto nel corso dell’assemblea regionale dei giovani imprenditori agricoli soci di Coldiretti. Il nuovo leader, già delegato provinciale dei giovani di Chieti, è stato premiato per il forte senso di appartenenza, la militanza e la conoscenza del progetto per la filiera agricola italiana che Coldiretti sta portando in campo da alcuni anni con la realizzazione dei mercati e delle botteghe di Campagna Amica. Tilli ha ventisette anni ed è titolare di una azienda vitivinicola a Casoli ereditata dal nonno.