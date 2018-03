HASHISH IN GARAGE. 20ENNE DENUNCIATO

SAN SALVO. E’ stato fermato dai Carabinieri a San Salvo Marina mentre era fermo con la sua macchina in un luogo abitualmente frequentato da tossicodipendenti. L’atteggiamento sospetto di un 20enne, che continuava a guardarsi attorno, non è sfuggito ai militari che hanno quindi provveduto ad identificare lo stesso e a sottoporre a perquisizione il veicolo. In tale contesto i Carabinieri hanno rinvenuto, sotto il sedile dell’auto, legato con del nastro adesivo, un bilancino di precisione mentre, all’interno del suo borsello, sono stati trovati un coltello di genere proibito ed una piccola quantità di hashish. Un secondo bilancino di precisione è stato poi recuperato nel garage della sua abitazione unitamente ad altri 18 grammi di hashish nascosti all’interno di un barattolo posto su di uno scaffale. Per il giovane è scattata una denuncia in stato di libertà con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di un coltello di genere proibito.