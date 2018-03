RUBA 6 QUINTALI DI RAME MA VIENE SCOPERTO DAI CARABINIERI

CHIETI. Sei quintali di rame del valore di circa 7mila euro sono stati recuperati, la scorsa notte, dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Chieti. Un uomo di 34 anni del posto è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato. Il materiale era stato trafugato dal piazzale di una ditta ubicata nella zona Tricalle di Chieti e caricato a bordo di una monovolume. I militari hanno notato la vettura mentre transitava nei pressi della zona industriale di Chieti Scalo. L’auto era visibilmente carica poiché aveva le sospensioni posteriori ribassate. E’ stato proprio questo particolare che ha spinto i militari a fermarla per effettuare un controllo. Gli uomini dell’Arma hanno subito notato che nella parte posteriore della monovolume erano stati smontati i sedili e nello spazio ricavato erano state caricate numerose bobine di rame. Il conducente, noto alle Forze dell’Ordine, si è giustificato dicendo che il materiale era di sua proprietà e che si stava recando a lavoro. I militari hanno però voluto “vederci chiaro” e dopo aver fatto una serie di accertamenti hanno scoperto che, poco prima, il proprietario di una ditta di impianti ubicata a Chieti aveva segnalato al 112 il furto di bobine di rame. Accompagnato in caserma il 34enne è stato quindi denunciato per furto aggravato mentre il materiale rinvenuto è stato poi restituito al titolare della ditta da dove erano state trafugate.