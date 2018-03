RUBA SOLDI DA DISTRIBUTORE BEVANDE, ARRESTATO

CRONACA. MANOPPELLO. Stava rubando la cassetta che raccoglie dei soldi di un distributore di alimenti e bevande ma i carabinieri lo hanno colto in flagrante. Per questo e' stato arrestato a Manoppello (Pescara) un pregiudicato del posto, Pasqualino Dommi, 44 anni. Verso le 4.30 si e' infilato nei locali di una ditta metalmeccanica che si trova nella zona industriale, rompendo una porta laterale, e stava forzando la cassetta dei soldi del distributore quando sono arrivati i carabinieri della compagnia di Popoli, i quali hanno ricevuto una segnalazione da una persona di passaggio. A Lettomanoppello, invece, i militari dell'Arma hanno denunciato un uomo che, a seguito della lite con un vicino, ha tentato di spostare il confine delle due proprieta' mettendo mano alla recinzione, che e' stata danneggiata. Anche in questo caso la segnalazione e' arrivata dai cittadini.

