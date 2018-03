LADRO IN BICI CON SCALA IN SPALLA, BLOCCATO E ARRESTATO

CRONACA. PESCARA. Stefano Paolini, 43 anni, di Pescara, e' stato arrestato nella notte dai carabinieri, a Montesilvano, mentre stava mettendo a segno un furto di rame in una villetta. L'uomo ha agito con un complice che e' riuscito a fuggire. Verso le 3.30 Paolini e ' stato notato da una pattuglia dei carabinieri, diretti dal luogotenente Claudio Ciabattoni, mentre si spostava a bordo di una bici su corso Umberto. In spalla portava una scala di alluminio. L'altro, anche lui in bici, si muoveva a poca distanza. I carabinieri hanno raggiunto la coppia nei minuti successivi in via Marinelli e hanno visto che i due, dopo aver parcheggiato le bici, stavano smontando i pluviali in rame di una villetta, servendosi della scala e muniti di giravite e tenaglie. Paolini, che sara' processato per direttissima, e' stato fermato, l'altro si e' allontanato. Refurtiva recuperata (valore 500 euro).

