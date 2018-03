ORTONA MUSEO DELLA BATTAGLIA: MOSTRA SUL VATE

ORTONA. Dal 3 al 20 luglio il Museo della Battaglia di Ortona (MUBA) in corso Garibaldi ospita la mostra iconografica documentaria dal tema “Gabriele d’Annunzio: Il Vate soldato”. La mostra curata da Mario Cesarii, con la collaborazione di Debora Dell’Osa, racconta l’avventura fiumana ideata e condotta dal poeta soldato. La vita privata del Vate viene solo accennata con quadri distinti da quelli che costituiscono lo schema centrale. La mostra, realizzata dallo staff del Muba senza contributi di sorta, si colloca nell’ambito delle manifestazioni ufficiali senza gravare sul bilancio comunale. Si ringrazia la biblioteca comunale per l’accesso alla documentazione di base.

Il tema è stato suddiviso in più sezioni (La famiglia, gli amici, il Vate volante, i legionari, l’avventura fiumana) collocate su otto supporti 2 x 1,90 con 16 pannelli per un totale di 96 pezzi tra foto d’epoca e riproduzioni di documenti. Sei strisce di 50 cm per 70 che separano i singoli pannelli contengono foto documenti che rappresentato il giusto corollario per capire il fenomeno d’Annunzio.

Ingresso libero-locali climatizzati raggiungibili anche con ascensore.

Orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato dalle 16 alle 19, domenica dalle 10 alle 12.