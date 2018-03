AUTISTA SCUOLABUS PARCHEGGIA MEZZO E MUORE D'INFARTO

TERAMO. Accompagna i bambini della colonia marina fino a Giulianova, località di destinazione, scende dallo scuolabus e muore subito dopo, probabilmente per un infarto. E' successo oggi ad un autista di uno scolabus comunale di 59enne, originario di Torricella, nel teramano.

Il malore è stato avvertito dall'uomo appena sceso dal mezzo con cui aveva portato 25 bambini da un paese dell'entroterra, Cortino, fino al mare. I soccorsi sono stati inutili: quando sul posto è arrivata l'ambulanza con il personale del 118, era già morto. Solo per un caso il malore non è sopraggiunto mentre l'autista si trovava alla guida del mezzo con i bambini e il personale di assistenza a bordo.