ABRUZZO, ANAS: DA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO, SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS 80

VIABILITA’. ABRUZZO. L’Anas comunica che da mercoledì 3 luglio a giovedì 25 luglio sarà istituito il senso unico alternato della circolazione all’altezza del km 10,040 della strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia” nella frazione di Cermone, nel comune di L’Aquila.

Il provvedimento si rende necessario per realizzare l’attraversamento di un acquedotto sulla strada statale 80. L’Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione ‘VAI Anas Plus’, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.