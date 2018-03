AGGREDISCE CON UN FALCETTO UN 42ENNE DURANTE UNA LITE

MONTEODORISIO. Una banale discussione tra due uomini, la scorsa sera, ha corso il rischio di avere conseguenze peggiori scongiurate dall’arrivo dei Carabinieri. Un albanese di 58 anni non ha esitato ad estrarre dalla propria auto una falce di circa un metro e venti di grandezza per colpire l’uomo con cui, poco prima, aveva avuto una discussione scaturita, peraltro, per futili motivi. L’episodio è avvenuto davanti ad un bar del centro storico di Monteodorisio (CH) alla presenza di numerose persone. La vittima, un 42enne del posto, è riuscita a proteggersi dai colpi sferratigli con la falce riparandosi con una sedia che si trovava all’esterno dell’esercizio pubblico. Solo il tempestivo arrivo di una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Cupello ha ristabilito la calma. Fortunatamente per il soggetto aggredito, i fendenti sferrati con la falce lo avevano ferito lievemente solo ad un polso. Trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Vasto l’uomo è stato medicato e giudicato guaribile in dieci giorni. Per l’albanese invece è scattata una denuncia in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.