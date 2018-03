INCIDENTI MONTAGNA: GRAVE GIOVANE PUGLIESE CADUTO DA DIRUPO

ABRUZZO. Incidente di montagna, nel pomeriggio di ieri in una zona montuosa della Val Pescara, per un escursionista 25enne, A. M. di Poggiardo (Lecce), caduto da un dirupo in un canalone. Attualmente e' in prognosi riservata nell'ospedale Santo Spirito di Pescara per numerosi traumi. L'incidente era avvenuto poco prima delle 19, ma sono state necessarie piu' di tre ore ai soccorritori per recuperare il giovane ferito che e' stato poi agganciato ad un verricello e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pescara dove e' giunto dopo le 22. Gli amici che erano con lui hanno avuto difficolta' a dare l'allarme poiche' la zona era scoperta all'utenza telefonica dei cellulari.