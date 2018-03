TORNA A SILVI LO SCREENING MAMMOGRAFICO GRATUITO

SILVI. Sarà possibile effettuare lo screening mammografico gratuitamente. Ne ha dato notizia la ASL attraverso una nota diretta al Comune, in cui avvisa che dal 2 al 9 luglio sarà presente un camper attrezzato in piazza Marconi per l’esecuzione dell’esame mammografico gratuito. L’invito è rivolto a tutte le donne che rientrano nella fascia d’età compresa tra i 50 e i 65 anni, che non hanno potuto effettuare il test precedentemente. L’amministrazione attraverso una nota ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, ed ha invitato tutte le donne alla partecipazione. Ricordiamo che già precedentemente, nel periodo tra il 9 febbraio ed il 16 marzo 2013, l’ASL aveva proposto l’iniziativa sul Comune di Silvi.