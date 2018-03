SPACCATA IN NEGOZIO OTTICA, RUBATI OCCHIALI PER 15MILA EURO

MONTESILVANO. Furto con spaccata, nella notte, in un negozio di ottica a Montesilvano, ripreso dalle videocamere a circuito chiuso. In due, a viso coperto, hanno sfondato la vetrina con un tombino e portato via circa cento paia di occhiali da sole, per un valore complessivo intorno ai 15mila euro. E' accaduto in via Vestina, verso le 3.30. Prima di usare il tombino i due si erano accaniti, invano, sulla vetrina con alcune spranghe. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.