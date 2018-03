GIULIANOVA, TORNA DAL 1 LUGLIO LA GUARDIA MEDICA TURISTICA

GIULIANOVA. Entrerà in funzione il 1 luglio, per rimanere attiva sino al 31 agosto, la Guardia Medica Turistica, la cui postazione operativa verrà ubicata, come in passato, nei pressi dello stabilimento balneare “Caprice”, sul Lungomare Zara.



Durante la fascia notturna (dalle ore 20 alle 8 del mattino), gli utenti potranno rivolgersi per le urgenze al servizio di continuità assistenziale, attivo tutti i giorni, telefonando al numero 085 – 80.20.362.

Il costo del ticket, obbligatorio anche per gli esenti per reddito, invalidità o altro, è stato fissato in 5 euro per la ricettazione, in 15 euro per la visita in ambulatorio e in 25 euro per quella domiciliare.

Il servizio, frutto dell'accordo sottoscritto nel giugno 2010 tra il Comune, la Croce Rossa e la ASL di Teramo nell'ambito del programma “Giulianova Spiaggia sicura”, prevede la possibilità di effettuare visite ambulatoriali e domiciliari dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19 telefonando al numero 336 – 95.03.07.