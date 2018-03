PATTINAGGIO. A SILVI IL 29 GIUGNO IL GRAN GALÀ DI PATTINAGGIO A ROTELLE

SILVI. Le stelle del pattinaggio arrivano a Silvi. Sabato 29 giugno si svolgerà il galà di pattinaggio a rotelle in cui si esibiranno artisti nazionali ed internazionali. L’evento avrà inizio a cominciare dalle ore 20:30 presso il palazzetto dello sport in via Po’ zona Piomba e porterà a Silvi oltre 300 persone tra atleti e famiglie. Saranno presenti il Sindaco Gaetano Vallescura e l’Assessore allo sport Luciana Di Marco. Quest’anno per la prima volta sarà il Comune di Silvi ad ospitare il galà della Skating Academy, accademia di pattinaggio artistico a rotelle, guidata dalle sorelle Angela e Stella Cantelli. Ad intrattenere tutti coloro che interverranno ci saranno le esibizioni di artisti di fama internazionale premiati con il titolo di campione del mondo, contornate dalle coreografie dei piccoli atleti delle accademie di Silvi, Montesilvano, Lanciano e Nocciano. “Oltre agli sport a cui siamo normalmente abituati quali il calcio, il basket, e la pallavolo, siamo riusciti ad aprire le porte ad un’altra realtà sportiva che conta numerosi piccoli atleti e che porta con se tanti appassionati – dice Luciana Di Marco Assessore allo Sport – Dopo la bella esperienza dei giochi della gioventù di tiro con l’arco che si è conclusa la scorsa settimana, sono certa che anche il pattinaggio artistico saprà regalarci un’esperienza coinvolgente da ricordare”.