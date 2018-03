IMMAGINATRI 2013, MOSTRA FOTOGRAICA A PALAZZO DUCALE

ATRI. Sarà inaugurata sabato 29 giugno alla ore 18, 30 negli splendidi locali delle Scuderie del Palazzo Ducale di Atri, la rassegna di fotografia intitolata ImmaginAtri 2013. L’evento promosso dalla Castrum Fotoclub, presenterà una Rassegna di fotografie frutto del lavoro e della creatività di artisti affermati e di nuovi talenti che hanno dedicato la loro attenzione al territorio straordinario della città di Atri.

Il Presidente del Fotoclub Castrum, delegato della Fiaf per la provincia di Teramo, ha illustrato la mostra che, tra le altre, presenta una sezione speciale dedicata ai colori della terra con una rassegna speciale del noto fotografo Giuseppe Cannoni. Un’altra sezione sarà dedicata all’antica festa dei faugni che è una delle tradizioni identitarie di Atri.

Gli autori presenti saranno: Massimo Losacco, Leone Cameli, Giuseppe Cannoni, Franco Fasciolo, Ivo Ortombina, Pierluigi Ortolano, Assunta Nespoli, Remo Cutella, Emidio Anello, Francesco D’Alonzo, Federico Franchi, Mario Rinaldi, Enrico Sabatini, Giuseppe Spitilli, Maurizio Di Maurizio, Gianluca Marino, K. A..

La Mostra è divisa in otto sezioni: 1)A spasso per la città; 2) I Calanchi; 3) Chiese ed Arte; 4) Santa Rita; 5) Passeggiando; 6) Forti, gentili e…umili; 7) I colori della terra (Sezione speciale dedicata a Giuseppe Cannoni), 8) I Faugni- Reportage (Sezione speciale di Massimo Losacco).