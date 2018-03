GUARDIA DI FINANZA: DUE ARRESTI E SEQUESTRO DI UN CHILO E MEZZO HASHISH A CELANO

CELANO. Operazione della Guardia di Finanza nei pressi del casello di entrata sull’A/25 a Celano.

Alle ore 13 circa di oggi, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, svolti sull’intera provincia, i finanzieri della Compagnia di Avezzano, hanno intercettato un Audi A2 con due occupanti a bordo.

Alla vista dei finanzieri, il passeggero ha gettato dal finestrino una grossa busta di cellophane, nel disperato tentativo di liberarsi del compromettente bagaglio.

Il gesto evidente non è sfuggito ai militari che lo hanno recuperato: si trattava di 14 panetti di hashish del peso di circa 100 grammi l’uno. I due occupanti, I.D. di 34 anni di Castellalto (TE) e N.E. di 27 anni di Cermigliano (TE), già noti alle forze dell’ordine per fatti di stupefacenti, sono stati tratti in arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati auto, cellulari e denaro contante.