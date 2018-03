PARCHEGGI PESCARA, DA DOMENICA 200 POSTI AUTO GRATUITI IN VIA BARBELLA

CRONACA. PESCARA. Dopo le 300 multe di due domeniche fa e le 70 di domenica scorsa il Comune si attrezza.

Saranno disponibili a partire da domenica prossima, 30 giugno, i circa 200 nuovi posti auto individuati nell’area di parcheggio accessibile da via Barbella, area di proprietà del Demanio situata alle spalle dell’area di sosta adiacente il Teatro d’Annunzio, a servizio dei fruitori della riviera sud.

Ieri il sopralluogo con gli stessi balneatori e con l’Ufficio tecnico comunale ha consentito di verificare la fattibilità dell’utilizzo di tale superficie. «Abbiamo confermato il ripristino, tra qualche giorno», spiega l’assessore Berardino Fiorilli, «anche del servizio bus navetta e Trenino del mare per collegare tutto il lungomare con l’area di sosta dell’antistadio, e saranno gli stessi balneatori a darci una mano nell’informare la propria utenza di tale opportunità. Ma non basta: altri 50 posti auto gratuiti sono stati messi a disposizione, anche quest’anno, dai Padri francescani della parrocchia della Stella Maris, nel rione Pineta. Padre Rocco e Padre Camillo consentiranno a tal fine l’utilizzo dell’area adiacente la chiesa, compatibilmente con le attività della parrocchia stessa, altra boccata d’ossigeno per gli utenti che frequentano la spiaggia a ridosso di piazza Le Laudi-via Primo Vere».