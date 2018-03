DENUNCIATI DUE MINORENNI DI ETNIA ROM PER FURTO

CRONACA. ORTONA. Oggi i carabinieri della Compagnia di Ortona hanno deferito in stato di libertà per concorso in furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, un ragazzo ed una ragazza minorenni di etnia rom. I due minori, già individuati tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza quali responsabili di un furto in abitazione perpetrato in Ortona il 19 giugno sono stati intercettati e individuati all’interno di un condominio di Ortona, in possesso di un cacciavite, di una chiave inglese e di due sottilissimi riquadri in plastica idonei all’apertura di porte.