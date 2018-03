COMUNE DE L’AQUILA: ECCO I NUOVI ASSESSORI

L’AQUILA. Il Sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente ha ufficializzato la nomina dei due assessori che andranno a sostituire i dimissionari Stefania Pezzopane e Marco Fanfani. Si tratta:

della dottoressa Emanuela Di Giovambattista ( PD) in sostituzione della Senatrice Stefania Pezzopane, con delega a Politiche Sociali, Welfare, Politiche Educative e Scolastiche, Asili Nido, Politiche per gli Studenti Universitari, Politiche Giovanili, Politiche per gli Anziani, Politiche Abitative, Politiche per l’Immigrazione, Diritti di Cittadinanza;

e del Socialista Giancarlo Vicini, in sostituzione di Marco Fanfani, con delega ad Attività Produttive e Suap, Commercio, Politiche Comunitarie, Politiche del Credito, Polo Fieristico ed Eventi Fieristici; Pianificazione Commerciale.

Nelle mani del Sindaco, la delega alla Cultura, prima della Senatrice Pezzopane.