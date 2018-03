ANPI, CORDOGLIO PER SCOMPARSA FRANCESCO CICORIA

PESCARA. Il Comitato provinciale ANPI "Ettore Troilo" di Pescara si unisce affettuosamente al dolore di familiari e amici per la scomparsa di Francesco Cicoria, figura emblematica di combattente per la Libertà, partigiano della Brigata Maiella, già a lungo fiduciario dell'ANPI nella provincia di Pescara, nella certezza che la pratica quotidiana dei principi nei quali ha creduto (antifascisti, repubblicani, costituzionali) rimanga il modo migliore per onorarne la memoria.