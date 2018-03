MALTEMPO PESCARA, SI STRAPPANO I PANNELLI INTORNO AL CALICE DI TOYO ITO

CRONACA. PESCARA. Pescara ha retto alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città a partire dalla tarda mattinata e sino a pochi minuti fa, con violenti acquazzoni che comunque non hanno determinato allagamenti. L’unico vero disagio è stato determinato dal crollo dei pannelli artistici realizzati in piazza Salotto tutt’attorno al ‘calice’ di Toyo Ito, pannelli che sono stati divelti dal vento provocando uno strappo nelle tele. La messa in sicurezza dell’impalcato è stata fatta dai Vigili del Fuoco, in attesa dell’arrivo dell’artista per il ritiro del materiale. Resta comunque alto lo stato d’allerta visto che la Protezione civile non esclude il rischio grandine anche per le prossime ore