MONTAGNA: ANZIANO DISPERSO DA IERI SUI MONTI DELLA LAGA

ROCCA SANTA MARIA (Teramo). Un uomo di 73 anni e' disperso sulle montagne a Rocca Santa Maria (Teramo), in localita' Il Ceppo, dal tardo pomeriggio di ieri. L'allarme e' stato fatto scattare dai familiari dell'anziano intorno all'una. Del pensionato non si hanno notizie da ore 18. Alle ricerche che si estendono al comprensorio di Rocca Santa Maria, nel parco nazionale Gran Sasso-Laga, partecipano vigili del fuoco con squadre da terra e in elicottero, carabinieri e Forestale.