PERSONE SCOMPARSE: PREFETTO TERAMO FIRMA PROTOCOLLO RICERCA

CRONACA. TERAMO. La prefettura di Teramo attivera' il protocollo per la ricerca di persone scomparse. Il prefetto, Valter Crudo, formalmente lo approvera' domani, alle 17, con i soggetti istituzionali, le forze dell'ordine e i vari altri componenti interessati. Il documento definisce l'organizzazione territoriale della rete dei soggetti coinvolti nelle ricerche, i ruoli e le responsabilita' degli stessi, a seconda delle circostanze della scomparsa, le procedure da seguire per ciascuna fase operativa fino alla conclusione delle operazioni (allarme, attivita' d'indagine, individuazione dello scenario e delle motivazioni, attuazione delle operazioni di ricerca, rapporti con i familiari dello scomparso e con i media). Il nuovo modello operativo gia' attivato per il ritrovamento del giovane austriaco Weilharter Patrik Hermann, trovato senza vita alcuni giorni fa ad Isola del Gran Sasso (Teramo), sara' oggetto di corsi di addestramento e di esercitazioni. Con l'atto di approvazione di domani, il protocollo sara' immediatamente operativo.