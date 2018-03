COPPIA PESTATA CON BASTONI E SPRANGHE A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Pestati di botte sotto casa con bastoni e spranghe. E' successo ieri sera a Montesilvano, a un uomo e una donna che vivono nelle case popolari di via Rimini. I due, lui operaio 49enne e lei casalinga 38enne, erano in casa quando una chiamata al citofono li ha invitati a scendere. Una volta in strada si sono ritrovati circondati da una decina di persone ed e' iniziato il pestaggio.

I feriti, cui gli aggressori hanno portato via i cellulari, sono finiti in ospedale. L'uomo guarira' in 14 giorni, la donna in una settimana. Non ci sono testimoni e le vittime non hanno ancora fornito informazioni determinanti ai carabinieri, coordinati dal luogotenente Claudio Scarponi, che si occupano delle indagini. Nelle prossime ore saranno ascoltati. Entrambi hanno precedenti.