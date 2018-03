MARE SICURO 2013, PARTE CAMPAGNA PREVENZIONE DELLA GUARDIA COSTIERA

CRONACA. VASTO. Inizia l’operazione “Mare Sicuro 2013”, campagna di prevenzione della Guardia Costiera predisposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per garantire a tutti i frequentatori una stagione serena in mare, sulle spiagge e sui maggiori laghi italiani. Quotidianamente i militari saranno impegnati a svolgere un’attività di vigilanza lungo i 32km di giurisdizione sia a mare che a terra – dal litorale del Comune di Torino di Sangro a quello di San Salvo – per prevenire incidenti e garantire il sicuro svolgimento delle attività di balneazione e di turismo nautico, pronti ad intervenire nei confronti di comportamenti illeciti che possano mettere in pericolo la vita dei bagnanti, dei subacquei e degli stessi diportisti o arrecare danni all’ambiente marino. Verrà inoltre garantita una apertura al pubblico anche nelle giornate di sabato e domenica per ricevere istanze e fornire “una prima risposta” all’utenza con particolare riferimento agli uffici ambiente, demanio e diporto. Il numero blu 1530 per le emergenze in mare è sempre attivo su tutto il territorio nazionale, servizio gratuito a conferma dell’impegno del Corpo profuso per la salvaguardia della vita umana in mare.