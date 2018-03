COMPRA ONLINE UN TELEFONINO CHE NON ARRIVA MAI. DENUNCIATE DUE DONNE

GISSI. Un cellulare di ultima generazione pubblicizzato su internet ad un prezzo vantaggioso. Peccato che si trattava di una truffa.

Perché una volta fatta la ricarica postepay per acquistarlo, l’oggetto non arrivava mai all’acquirente. E’ l’ennesima truffa online che, questa volta, ha visto come protagoniste due donne di 23 e 43 anni della provincia di Napoli.

Entrambe sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Gissi poiché a cadere nella loro rete è stato un 22enne del posto che, dopo aver pagato 250 euro per il cellulare e 15 euro per le famose spese di spedizione, ha dovuto sporgere denuncia presso la caserma dell’Arma. I Carabinieri grazie ai dati della postepay sul quale il giovane aveva fatto la ricarica di denaro sono riusciti a risalire alle due donne residenti a Ottaviano (Na) e Nocera Inferiore (Na). Il 21enne ha spiegato ai militari che navigando su internet, su uno di quei siti specializzati nella compravendita online, aveva trovato l’annuncio di vendita di quel cellulare ad un prezzo conveniente. Da lì il contatto via mail con le venditrici e la ricarica di denaro come richiesto da loro. Poi, come in un copione tristemente noto, la scoperta di essere stato truffato.