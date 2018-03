SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. ARRESTATO UNO SPACCIATORE ALBANESE CON 2 KG DI MARIJUANA.

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. I finanzieri della Compagnia di Giulianova, nell’ambito di servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto V.F. 23 anni, cittadino albanese, residente a Sant’Egidio alla Vibrata (TE), perché trovato in possesso di kg 1.950 di marijuana.

Dopo l’intimazione dell’alt da parte dei finanzieri, l’uomo, a bordo di uno scooter, ha dato inequivocabili ed immediati segni di nervosismo che hanno indotto i militari a procedere ad una perquisizione, nel corso della quale veniva rinvenuta, occultata nello zainetto trasportato dal soggetto, la sostanza stupefacente racchiusa in due involucri contenenti complessivamente kg. 1,950 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Lo spacciatore è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio per essere processato con rito direttissimo dall’Autorità Giudiziaria di Teramo.