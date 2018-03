AVEZZANO. ARRESTATO MAROCCHINO CON 100 GRAMMI DI HASHISH

AVEZZANO. I finanzieri della Compagnia di Avezzano, nella notte tra il 19 e 20 giugno scorso, hanno arrestato un extracomunitario di Avezzano accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, nel corso di controlli finalizzati alla repressione del traffico di droga, hanno fermato un’autovettura con a bordo F. S. di 43 anni, di nazionalità marocchina. Al momento del controllo, prima di poter chiedere i documenti di identità, lo straniero, già gravato da specifici precedenti per stupefacenti, si è dato alla fuga a piedi. Prontamente raggiunto dagli operanti, è stato trovato in possesso di un etto di hashish.

L’operazione, proseguita con la perquisizione dell’abitazione, è stata conclusa con l’arresto dello straniero che è stato condotto nel carcere di Avezzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini dei finanzieri, coordinate dal Sostituto Procuratore Dott. Guido Cocco, proseguono per scoprire i canali di approvvigionamento dello stupefacente.