GIULIANOVA. Un uomo di 83 anni è morto nel pomeriggio a Giulianova, nel tratto di spiaggia antistante lo stabilimento Venere. Dante D'Angelo viveva in paese. Un bagnino, notando che era in difficoltà, si è subito tuffato in acqua, ma non ha potuto fare nulla per aiutarlo. Riportato a riva, sull'anziano sono state praticate le tecniche di rianimazione anche dal personale del 118, inutilmente.