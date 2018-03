RUBA CODICI CARTE DI CREDITO E SCOMMETTE ON LINE, DENUNCIATO

CRONACA. PESCARA. Un 26enne di Fasano (Brindisi), e' stato denunciato dai carabinieri di Torre de' Passeti per il reato di indebito utilizzo di carte di credito. Il giovane sarebbe riuscito a carpire i codici delle carte di credito di alcuni abruzzesi che vivono nella zona di Torre de Passeri, cinque o sei persone, utilizzando questi codici per effettuare scommesse sportive on line. A pagare erano le vittime che si sono accorte degli addebiti sulla carta e hanno segnalato la cosa ai carabinieri, tra marzo e aprile, facendo scattare le indagini. La somma sparita si aggira sui 150 euro per ogni conto corrente e per ciascuna carta e' stato eseguito un solo prelievo, dal pugliese. Le somme transitavano su un'altra carta, intestata al 26enne, prima del pagamento al sito di scommesse

