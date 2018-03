CHIODI PROMULGA LEGGE SU INTRODUZIONE REDDITO MINIMO GARANTITO

CRONACA. L’AQUILA. La Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla Costituzione Italiana, presenterà al Parlamento nazionale una proposta di legge sull'introduzione del reddito minimo garantito. Tale principio è contenuto nella legge regionale n. 16, promulgata dal Presidente della Regione, Gianni Chiodi, il 18 giugno scorso, con cui la Regione Abruzzo si impegna a presentare alle Camere la proposta entro 90 giorni dall'approvazione in Consiglio Regionale. La Regione considera l'introduzione del reddito minimo garantito quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e, pertanto, quale priorità dell'azione amministrativa pubblica. Nel provvedimento legislativo promulgato, si legge che la Regione condivide la risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta contro la povertà e sulla promozione di una società inclusiva e in tale ottica si impegna a partecipare alla formazione di atti e iniziative in materia.