SILVI. ACQUA RAZIONATA A LUGLIO E AGOSTO

SILVI. A partire dal 21 giugno ci sarà la chiusura di alcuni serbatoi del territorio di Silvi. Attraverso una nota l’ACA rende noto che i serbatoi di Colle Terremoto e di Pianacce che interessano rispettivamente le aree di Silvi Paese, c.da Vallescura, via Palmisano, c.da Madonna dello Splendore, Pianacce, c.da Colle Stella, c.da Gaudiosi, c.da Forchetta, c.da Bufali, verranno chiusi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 20,30 alle ore 7,00 del mattino successivo. Il provvedimento interesserà anche i mesi di luglio ed agosto. Le motivazioni, come spiegato nella nota a firma del direttore tecnico Ing. Lorenzo Livello, sono riconducibili ad un consumo di acqua potabile superiore alle quantità standardizzate, dovuto a probabili utilizzi anomali da parte dell’utenza, come innaffiamento orti e giardini, lavaggi e altro. Durante il periodo di interruzione del ciclo regolare dell’acqua potabile, viene precisato nella nota, l’ACA provvederà a mettere in atto interventi strutturali che potranno consentire la normale e continua distribuzione di acqua nelle zone interessate dai provvedimenti di razionalizzazione.