AL CAFÉ LES PAILLOTES DI PESCARA I GRANDI CHEF ITALIANI

CUCINA. PESCARA. Virtuosi dei fornelli da tutta Italia protagonisti al ristorante gourmet Café Les Paillotes sul lungomare di Pescara per la nuova edizione di “A cena con le star”, l’appetitosa serie di appuntamenti dedicati agli amanti dell’alta cucina, in programma dal 28 giugno al 1° settembre 2013.Iniziativa voluta dal Cavalier Filippo Antonio De Cecco, patron di casa e presidente del Pastificio: quest’anno 10 famosi chef stellati, primo tra tutti il celebre Heinz Beck, si avvicenderanno per 11 diverse giornate al fianco del Resident Chef del Café Les Paillotes, Davide Pezzuto, per condividere esperienza, preparazione e passione con i partecipanti.

Dà il via alla manifestazione, venerdì 28 giugno, Heinz Beck, alla guida del ristorante La Pergola di Roma e supervisore del Café Les Paillotes. Si prosegue, quindi, venerdì 5 luglio con Gennaro Esposito, dalla Torre del Saracino di Vico Equense; venerdì 12 luglio, sarà il turno di Moreno Cedroni della Madonnina del Pescatore, da Senigallia; ospite venerdì 19 luglio, Antonia Klugmann, Chef di Argine a Vencò; venerdì 26 luglio vedrà protagonista Valeria Piccini, di Caino a Montemerano; venerdì 2 agosto con Chicco Cerea, chef del ristorante Da Vittorio a Brusaporto; venerdì 9 agosto, Lorenzo Cogo, giovanissimo ma già pluripremiato, dal ristorante El Coq a Marano Vicentino; venerdì 16 agosto giocherà in casa Davide Pezzuto; venerdì 23 agosto allieterà gli ospiti Salvatore Tassa, di Colline Ciociare ad Acuto; venerdì 30 Mauro Uliassi, chef dell’omonimo Uliassi Senigallia e infine, domenica 1° settembre Gran Finale con Heinz Beck e Davide Pezzuto, che prepareranno una indimenticabile cena a quattro mani.