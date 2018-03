TURISMO ED ENOGASTRONOMIA AL FORUM DELLE CITTA’ DEL VINO

EVENTO. ABRUZZO. Lo stato dell’arte del turismo enogastronomico tra sfide e opportunità sarà protagonista a “Strade del Vino e Distretti Enogastronomici”, il Forum delle Città del Vino di scena il 22 giugno alla Camera di Commercio di Chieti, per un rilancio del ruolo strategico del settore e dei territori d’origine del made in Italy.



«Oggi vi è una maggiore consapevolezza- sottolinea Mauro Di Dalmazio, assessore regionale al turismo- della necessità di sviluppare identità territoriali e programmi che le valorizzino, quando si parla di enogastronomia e di ricchezza del territorio l'Abruzzo si pone sicuramente tra le migliori destinazioni al mondo. Il Forum delle Città del Vino offre l'occasione di confrontarsi ad alti livelli su contenuti di forte attualità relativi alle politiche di sviluppo del territorio, argomenti che sono e che devono essere anche al centro dell'agenda del governo nazionale per consolidare le destinazioni italiane. Inoltre quelli che sembrano strumenti superficiali, come le reti territoriali, sono invece dei circuiti importanti di confronto e di crescita, proprio come la rete di Città del Vino».



«Come Coordinamento Regionale Città del Vino- ha rilevato Fabrizio Montepara, vice presidente nazionale e coordinatore regionale Città del Vino, abbiamo voluto organizzare il Forum e la Convention per ribadire la necessità per gli enti locali di predisporre strumenti atti alla valorizzazione del territorio e alla crescita della cultura dell'accoglienza. Solo così, infatti, potremo fare quel salto di qualità necessario alla definitiva consacrazione come destinazione turistica».



«Nelle nostre esperienze all'estero- conclude Giuseppe Cavaliere, del Consorzio Vini d'Abruzzo- rileviamo ogni giorno come territori con prodotti qualitativamente inferiori ai nostri siano riusciti a valorizzarsi dal punto di vista turistico. Anche noi da diversi anni stiamo cercando di lavorare in tal senso, auspichiamo però una maggiore volontà comune per rafforzare il progetto di valorizzazione del territorio».